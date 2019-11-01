Ticarette ‘ray’ engeli bitiyor

BTK demir yolu hattı güzergahındaki Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkelerde bin 520 milimetre genişliğinde ray hattı kullanılırken, Türkiye ve Avrupa’da bin 435 milimetre standartlarında raylar yer alıyor. Ray aralığı açısından Asya ve Avrupa’da farklı olan hatlar kullanılması dolayısıyla her iki kıtadaki trenler özellikle BTK demir yolu güzergahındaki hattın kesişme noktası olan Gürcistan’ın Ahılkelek kentinde buluşuyor.

Yeni hat yapılıyor

Türkiye üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığını da etkileyen bu sorunun giderilip Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığının hızlandırılması amacıyla bir süre önce çalışma başlatıldı.

Bu amaçla Asya’dan gelen trenlerin ulaştığı Kars Lojistik Merkezi ile Ahılkelek arasında yeni bir hat yapılıyor. Yapımı süren ve Türkiye’de ilk çift ekartman rayı döşenen bu hattaki raylar hem bin 435 milimetre hem de bin 520 milimetre aralığında olacak.

Böylece hem Asya ile Avrupa arasındaki raylı sistemlerin birbirine entegre edilerek kıtalar arası trenle yük taşımacılığında ticaret hacminin hem de Türkiye ve Rusya’daki demir yollarında ray genişlikleri farkının ortadan kaldırılarak her iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret hacminin genişletilmesi hedefleniyor.



Londra’dan Çin’e

Konuyla ilgili bilgi veren eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, çift raylı sistemin Türkiye’de ilk defa yapıldığını belirterek, “Kars bu anlamda Türkiye’deki tek her iki standardı da kullanabilen lojistik merkez ve üs haline gelebilecek” dedi. Arslan bu sayede Londra’dan Çin’e kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağını bildirdi.