Ticari uyuşmazlıkların çözümüne yeni sistem

Kısaca “Med-Arb” olarak tanımlanan yeni uygulama, her biri farklı birer uyuşmazlık çözüm mekanizması olan arabuluculuk ve tahkimin aynı dava sürecinde iki aşamalı olarak birlikte kullanılmasını sağlayacak.Bu çifte uyuşmazlık çözüm mekanizması, iş dünyasının ticari uyuşmazlıklarının çözümünü daha da kolaylaştıracak.



ISTAC tarafından kuralları hazırlanarak uygulamaya konulan “Arabuluculuk-Tahkim Uyuşmazlık Çözüm Modeli”nde taraflar, önce arabuluculuk ile uyuşmazlıklarını çözmeye çalışacak. Taraflar arabuluculukta çözüm bulamazsa tahkim aşamasına geçilecek.



Mahkemeye gitmeden...



ISTAC, hem tahkim hem arabuluculuk merkezi olarak yaklaşık 4 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek tahkim gerekse arabuluculuk tecrübesiyle ISTAC, bir tahkim merkezi olarak dünyada ilk defa her iki mekanizmayı birlikte kuralları ile kullanıcılara sunarken, bu alanda ilk adımı atan merkez kimliğiyle etkinlik alanını genişletmeyi hedefliyor.



ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, iki yönlü işleyen uyuşmazlık çözüm sisteminin ticari hayatta çok yaygın olarak kullanılmasını beklediklerini vurguladı. Akıncı, “ISTAC Arabuluculuk-Tahkim Kuralları” ile getirilen yeni sistem sayesinde, iş insanlarının uyuşmazlıklarını mahkemelere gitmeden ya arabuluculuk ya da bağlayıcı tahkimi birlikte kullanarak çözme olanağı bulacaklarını belirtti.