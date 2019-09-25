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    HaberlerEkonomiTİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    25.09.2019 - 10:33 | | AA

    TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 safkan Arap koşu tayı satılacak.

    TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 22 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

    Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

    İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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