TİM Başkanı: 2.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladık

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, zirvenin önemine işaret ederek, üst düzey katılımcıların, zirveye vizyon katmanın yanı sıra bölgenin geleceğine yön verdiğini söyledi.

Gülle, bu yıl ortaya konulan temanın "insan odaklı değişimi" vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada, 'Yeni Dünya Düzenine Doğru' geleceğimizi her boyutu ile tartışıp çözümler ortaya koyacağımız bir ekosistem oluşturacağız. Aslında buna mecburuz. Çünkü küresel şartların geldiği nokta; artık bizlerin daha fazla dayanışma içerisinde hareket etmesini, başkalarının değil, kendi ajandamızı oluşturmamızın gerekliliğini öne çıkartıyor. Bilhassa küresel ticarette dijitalleşme ve lojistiğin yeni bir boyuta geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Çin'in başlatmış olduğu '1 Kuşak 1 Yol' projesi, Avrasya bölgesini ve bilhassa Türkiye'yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getiriyor. 2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe İstanbul Yeni Havalimanı, sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak."

Aynı şekilde demir yolu taşımacılığında da önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Gülle, bu ve buna benzer etkenler sayesinde Türkiye'nin hizmet ihracatının 50 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

"Büyüme, üretim, ihracatta yakaladığımız başarıyı hizmetlerde de sürdürüyoruz"

İsmail Gülle, Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla dünyanın en fazla turist çeken 6'ıncı ülkesi konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta, ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 40 bin üzerinde yabancı öğrencimiz ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükselmiş durumdayız. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı hizmetlerde de sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini, her yere ayak bastığını belirten Gülle, bu başarıların yatırımı da beraberinde getirdiğini söyledi.

"Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye"

TİM Başkanı Gülle, "Ülkemize 2003'ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye." ifadelerini kullandı.