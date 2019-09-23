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    HaberlerEkonomiTimuray kahraman kadınlar listesinde
    23.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Timuray kahraman kadınlar listesinde

    Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak için  yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı ‘HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019’ listesine seçildi. Timuray, listede 21’inci sırada yer aldı.

    Timuray kahraman kadınlar listesinde

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Timuray’ın liderlik ettiği Vodafone Avrupa Bölgesi, bugün yüzde 31’e ulaşan kadın yönetici oranıyla 2020 hedefini aştı.

    Bölgede, 2025’e kadar bu oranın yüzde 40’a yükseltilmesi hedefleniyor. Serpil Timuray, aynı zamanda Vodafone Grubu’nun tüm ülkeleri kapsayan Global Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi’ne de liderlik ediyor. Bu komite, kadınların teknoloji kullanımını artırarak ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini desteklemek üzere toplumsal programlar geliştirmenin yanı sıra Vodafone’da kadın çalışanların temsiliyetini artırmak ve kariyerlerini desteklemek üzere çalışan programları da geliştiriyor.

    Ayrıca Timuray, tüm dünyada Vodafone çalışanlarının aile içi şiddete karşı desteklenmesi amacıyla hazırlanan Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı’nın hayata geçirilmesine öncülük etti. Program kapsamında, şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek ücretli izin hakkı ile profesyonel psikolojik ve hukuki destek imkânı sağlanıyor.

    Uçurum kapanacak

    Timuray’ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı ‘Connect’ programı ise bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor.

     

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