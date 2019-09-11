11.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
TİSK işçilerle ortak forum düzenliyor
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıkların masaya yatırılacağı, “Ortak Paylaşım Forumu” düzenleyecek.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Ortak Paylaşım Forumu’nda çalışma hayatında geri planda kalan kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıkları ele almayı planladıklarını söyledi. Foruma Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bunlara bağlı sendikaların yöneticilerinin katılacağını vurgulayan Koç şöyle dedi:
“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ı davet ettiğimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’tan katılım sözünü aldığımız foruma, 350’den fazla üst düzey katılımcı iştirak edecek.”
Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.