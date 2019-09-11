TİSK işçilerle ortak forum düzenliyor

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Ortak Paylaşım Forumu’nda çalışma hayatında geri planda kalan kadın, genç, engelli ve çevre gibi başlıkları ele almayı planladıklarını söyledi. Foruma Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yönetimleri ile bunlara bağlı sendikaların yöneticilerinin katılacağını vurgulayan Koç şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ı davet ettiğimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’tan katılım sözünü aldığımız foruma, 350’den fazla üst düzey katılımcı iştirak edecek.”