Titanic Turquality’de

Konuyla ilgili Titanic Otelleri’nden yapılan açıklamada, “Marka destek programına dahil olarak global marka değerine değer katan, yüzde 100 Türk sermayeli olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında hizmet veren tek Türk otel zinciri olan Titanic Otelleri yatırımlarını artırarak Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya ve işletmeleri ile önemli bir istihdam yaratmaya devam edecek” denildi.



