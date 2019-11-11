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    HaberlerEkonomi HaberleriTitanic Turquality’de
    11.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Titanic Turquality’de

    Titanic Otelleri, global Türk markaları yaratmayı hedefleyen Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilen ilk otel zincirleri arasındaki yerini aldı. Türkiye’de doğan ve dünya çapında bir marka olma yolunda adımlar atan Titanic Otelleri bünyesinde Türkiye ve Almanya’da toplam 13 otel bulunuyor.

    Titanic Turquality’de

    Konuyla ilgili Titanic Otelleri’nden yapılan açıklamada, “Marka destek programına dahil olarak global marka değerine değer katan, yüzde 100 Türk sermayeli olarak hem yurtiçi hem de yurtdışında hizmet veren tek Türk otel zinciri olan Titanic Otelleri yatırımlarını artırarak Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlamaya ve işletmeleri ile önemli bir istihdam yaratmaya devam edecek” denildi.

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