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    HaberlerEkonomi‘TKYB’ aktiflerini yüzde 20 büyüttü
    08.08.2019 - 08:45

    ‘TKYB’ aktiflerini yüzde 20 büyüttü

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), ilk altı ayda aktiflerini yüzde 19,6 artırdı. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aktiflerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 19,6, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 74,1 oranında artırdı. Banka, 18,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.

    ‘TKYB’ aktiflerini yüzde 20 büyüttü

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyor. TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayında, finans merkezi İstanbul’a taşınarak yeni hizmet binasında faaliyetini sürdüren bankamız, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanmaktadır.

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni organizasyonu ile geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir.”

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