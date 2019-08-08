‘TKYB’ aktiflerini yüzde 20 büyüttü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası; reel ekonomiye ve para piyasalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyor. TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, şu değerlendirmede bulundu: “Mayıs ayında, finans merkezi İstanbul’a taşınarak yeni hizmet binasında faaliyetini sürdüren bankamız, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanmaktadır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni organizasyonu ile geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir.”