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    05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TL istikrarını korudu göstergeler ılımlı

    Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, “Enflasyondaki artışta, bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi  indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıktı” değerlendirmesi yapıldı.

    TL istikrarını korudu göstergeler ılımlı

    Raporda, “Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu” yorumu yapıldı.

    Gıdada fiyat artışı

    Rapora göre, enflasyondaki artışta, bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıktı. Bu dönemde gıda enflasyonu temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldi.

    Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu kasımda 1.04 puan artarak yüzde 8.89’a yükseldi. İşlenmemiş gıda fiyatları bir önceki aya göre olumlu bir seyir izlerken, düşük baz etkisiyle grup yıllık enflasyonu 1.33 puan artarak yüzde 4.29 oldu. Taze-meyve sebze grubunda yıllık enflasyon bir miktar yükselse de ılımlı seyrini sürdürdü. Diğer işlenmemiş gıda grubunda ise süt (% 4.45), yumurta (% 3.92) ve beyaz et (% 2.41) fiyatlarındaki aylık artışlar öne çıktı.

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