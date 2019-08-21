TL mevduat tırmanıyor

Türk Lirası cinsi vadeli hesapların, bankacılık sistemindeki tasarrufların içindeki payı artışa geçerek yüzde 30’dan yüzde 36’ya yükseldi. ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS işbirliğiyle 2011 Ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre 0.8 puan gerileyerek yüzde 13.4 oldu. Bu gerilemede bir yandan kurların seyri ve enflasyondaki olumlu gelişmelerin ihtiyat saikiyle tasarruf etme ihtiyacında düşüş yaratması, bir yandan da belirgin hale gelen gelir yetersizliği etkili oldu. Tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise yüzde 63’ten yüzde 70 seviyesine yükseldi.

Tasarruf planları

Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf gerçekleştirmeyi planlayanlar içinde “3 ay içinde” tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 11’den yüzde 14’e yükseldi. Tasarruf edememe nedenleri geçen çeyrekle aynı kalırken, “yeterli geliri olmadığı için” tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu dönem de yüzde 80 oldu. Çocuklu bireyler arasında önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 seviyesini korurken, bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 8’den yüzde 15’e yükseldi.

Yastık altında düşüş

Bu dönemde bireysel emeklilik fonlarına tasarruf yapanların oranı yüzde 32’den yüzde 28’e gerilerken, yastık altı altın ve nakit tasarruflar da yüzde 24’ten yüzde 19’a geriledi. Buna karşın TL cinsi vadeli hesapların payının artışa geçerek yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldiği dikkat çekti. Döviz vadeli hesap aracını tercih edenlerin oranı da bu dönemde yüzde 6’dan yüzde 13’e yükseldi.

‘Her seviyeden altın alınır’

‘Para sihirbazı’ lakabıyla tanınan yatırımcı Mark Mobius, merkez bankalarının faiz indirmesiyle altın alımının uzun vadede meyve vereceğini söyledi. Mobius, “Altında uzun vadeli beklenti yukarı yönlü. Bunu söylememin nedeni para arzının yukarı yönlü olması. Herhangi bir seviyeden altın almanız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Altın yükselirken sahteye dikkat

Altın fiyatları son 6 yılın zirvesine ulaştı. Altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2.57 artarak 271 lirayı geçerken, Cumhuriyet altının fiyatı bin 810 liraya ulaştı. Altın fiyatlarında yılbaşından bu yana yüzde 24 artış yaşanırken, uzmanlar piyasada sahte altın vakalarına da daha sık rastlanmaya başlandığı uyarısını yaptı. Altın görünümlü takıların çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemediğini belirten uzmanların, vatandaşa uyarıları özetle şöyle:

- Tanıdığınız ve güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın.

- Sahte altın cam zemin üzerine bırakıldığı zaman çıkardığı sesten anlaşılır.

- Sahte altın en fazla sarrafiye ürünlerde ve zincir takılarda görülüyor.

- Kimi takıların üzerine, kuyumcuların bile anlamakta zorlanacağı şekildi altın kaplama yapılıyor.

- Mihenk taşına gerçek altın ve sahte altını sürerek çıkarılan izin üzerine altın suyu döküldüğünde, gerçek altının izinin kalır, sahte altının izi ise kaybolur.

- Son dönemde üzerinde yazan ayardan daha düşük ayarda takılara da rastlanıyor.