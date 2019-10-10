TL'deki istikrar enflasyonu düşürdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yapan Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini kaydetti.



Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını bildirdi. Uysal, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı.









Temkinli duruş sürdürülmeli



Eylülde enflasyon görünümünü etkileyen unsurların dikkate alınarak politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiğini anımsatan Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.



Uysal, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.