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    HaberlerEkonomiTL'deki istikrar enflasyonu düşürdü
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TL'deki istikrar enflasyonu düşürdü

    Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini belirtti.

    TL'deki istikrar enflasyonu düşürdü

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yapan Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini, büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini kaydetti.

    Uysal, cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayarak, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını bildirdi. Uysal, TL’deki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğunu aktardı.

    TLdeki istikrar enflasyonu düşürdü



    Temkinli duruş sürdürülmeli

    Eylülde enflasyon görünümünü etkileyen unsurların dikkate alınarak politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiğini anımsatan Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

    Uysal, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

    İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
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