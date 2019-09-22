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    HaberlerEkonomiTLREF endeksli kredi müjdesi
    22.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TLREF endeksli kredi müjdesi

    Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bankacılık uygulamalarını zenginleştirmeyi sürdüren Halkbank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli kredi kullandıracağını duyurdu. TLREF’e Endeksli Kredi’nin Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkânı sağladığına dikkat çekilen açıklamada “Nakit ihtiyacı duyan firmalara, TLREF’e Endeksli Kredi ile bilanço yapılarına göre sabit ve değişken faiz arasında tercih ve geçiş yapabilme imkânı sağlıyoruz” denildi.

    TLREF endeksli kredi müjdesi

    Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan firmaların yararlanabileceği TLREF’e Endeksli Kredi’de üst limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirlenecek. Kredilerin yalnızca TL cinsinden kullandırılacağı bu üründe, faiz oranı kullandırımda günlük olarak saptanacak.

    Avantajı olacak

    Uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir endeks olarak uygulamaya alınan TLREF kapsamında sunulan ürünün, yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajları olacağına dikkat çekilen duyuruda şöyle denildi:

    “Bankacılık sektörümüzün finansal kaynaklarını piyasa beklentilerini gözeterek optimize eden çözümleri, ekonomimize güçlü bir denge ve istikrar getirmiştir. Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma seçeneği getiren TLREF’e Endeksli Kredi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF’e Endeksli Kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız. Yılın son çeyreğinde ülke olarak güçlü bir büyüme performansı sergileyeceğimize inanıyoruz. Piyasadaki olumlu seyir doğrultusunda, ülke ekonomisine değer katan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”

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