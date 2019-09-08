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    HaberlerEkonomiTLREF Endeksli Ticari Kredi
    08.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    TLREF Endeksli Ticari Kredi

    Akbank Türkiye’de bir ilke imza atarak ‘TLREF Endeksli Ticari Kredi’ kullandırımını başlattı. Artık bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşteriler de kullanabilecek. Akbank müşterileri orta uzun vadeli borçlanmalarında faiz oranlarındaki olumlu gelişmelerden faydalanabilecek.

    TLREF Endeksli Ticari Kredi

    TLREF Endeksli Ticari Kredi kullandırımıyla ilgili bir açıklama yapan Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları söyledi:

    “Türkiye’de ilk defa TLREF Endeksli Ticari Kredi kullandırımını yapan banka olduk. Bankaların kullandığı TLREF endeksli borçlanma imkanını ticari müşterilerin de kullanabilmesini sağladık. Bilindiği üzere TLREF, Borsa İstanbul tarafından günlük olarak hesaplanan ve yine Borsa İstanbul ekranlarında yayınlanan bir TL gecelik referans faiz oranı. Yeni kredi ürünümüz spot bir kredi gibi uzun vade sağlarken, TLREF’e endeksli olarak faiz oranı günlük değişmekte. Uluslararası standartlara uygun ve şeffaf bir endeks oranına bağlı borçlanma imkanı ile müşterilerimizden gelen faiz indirimi beklentilerini karşılayabiliyoruz. Müşterilerimize daha uzun vadeli Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkanı sunan bu ürümüze talep her geçen gün artıyor. TLREF ile kredi faiz riskini daha doğru ve daha kolay yönetme konusunda önemli bir eksikliği gidermiş olduk.”

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