TMO kuru incir alımına başladı

TMO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Tariş İncir Birliği ile kuru incir alımı için iş birliğine gitti.

Bu çerçevede, 11 Ekim'de, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, kuru incir alımı için protokol imzaladı. İmzaların atılmasının ardından dün üreticilerden Germencik ve Nazilli'deki Tariş'e ait depolarda kuru incir alımına başlandı. Üreticiler kamyonet, traktör ve kendi özel araçlarına kuru incirleri yükleyerek, Tariş İncir Birliği'ne teslim ediyor

A ve B kategorisi kuru incirleri alan Tariş İncir Birliği, TMO ile yapılan protokol gereği çatlak, hurda ve küçük incir alımı yapmıyor. A kategorisi incirin kilosu 18, B kategorisi incirin kilosu ise 16 liradan alınıyor. Alınan kuru incirlerden yüzde 2 kesinti yapılıyor. Geri kalan kuru incirin ücretinin, işlemler tamamlandıktan sonra en geç 15 gün içinde üreticilerin banka hesabına yatırılacağı belirtildi.

Germencik Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, "TMO adına kuru incir alımında tüm işlemleri Tariş olarak biz yapıyoruz. Germencik Tariş İncir Birliği olarak TMO'ya kapılarımızı açtık. Alım merkezimizi şu an TMO kullanıyor. Biz de şu anda kendi elemanlarımızı çalıştırıyoruz. Burada alınan ürünler işletmeye gidecek. Ürünleri biz muhafaza edeceğiz. İnciri elinde kalan ve devlete vermek isteyen Tariş ortağı olsun, olmasın herkesten alım yapıyoruz. Alım yapacağımız üreticiler de 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veri tabanına kayıtlı olduklarına dair belgeyi mutlaka istiyoruz. Onun dışında nüfus cüzdan fotokopisi, banka hesap numarası ve IBAN'larını bildirmeleri gerekiyor. Çiftçiler, ilk ürün olarak yüzde 60 A kategorisi ürünü getirmek zorundadır. Kalan kısmı ise B kategorisi ürün olabilir. Diğer çatlak, hurda ve ufak inciri almıyoruz. Aydın'ın diğer ilçeleri ile İzmir'in Tire ve diğer kuru incir üretimi yapılan ilçelerinden de üreticiler buraya gelerek ürünlerini teslim edecekler" diye konuştu.