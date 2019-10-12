TMO kuru inciri 18 TL’ye alacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan arasında kuru incir alımına ilişkin protokol imzalandı. Güldal, incir fiyatlarının üretici aleyhinde seyretmesinden dolayı TMO’nun incir alması konusunda kendilerine talep geldiğini, bu kapsamda Tariş’le protokol imzaladıklarını bildirdi.

Tüccardan alım yok

Güldal, “Tariş, aldığı ürünlerin üretici belgelerini bize sunacak. Tüccardan ya da bu işin ticaretini yapandan kuru incir alımı söz konusu olmayacak. Bunun altını kalın bir çizgiyle çizerek ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan da TMO’nun incirde müdahale alımı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Kuru incir alımları, 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren yapılacak. Ürün bedeli ödemeleri, teslimattan sonra en geç 10 gün içinde TARİŞ tarafından üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. TARİŞ İncir Birliği’ne bağlı Germencik ve Nazilli incir kooperatiflerinin depolarında gerçekleştirilecek alımlarda üreticinin birlik üyesi olması gerekmeyecek. Rutubet sınırı yüzde 22 olacak ve boşaltma ücreti alınmayacak.