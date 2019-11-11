TMO'nun yüksek fiyatı çiftçiyi buğdaya döndürdü

Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Konsey Başkanı da olan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK'in bu yıl buğdayda rekolte beklentisini sezon öncesi 19,5 milyon ton olarak açıkladığını ancak daha sonra 19 milyon tona düşürdüğünü anımsattı.

Ulusoy, bu beklentinin sahadaki gerçekleri yansıttığını, 2018-2019 buğday sezonunda rekoltenin 19 milyon ton olarak gerçekleştiğini düşündüklerini kaydetti.

Son yıllarda buğday ekim alanlarındaki gerilemeye dikkati çeken Ulusoy, 2007'de 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının, bu yıl 7 milyon hektarın altına düştüğünü bildirdi.

Ulusoy, "6,9 milyonun sonlarında olduğu için 7 milyon hektar diyoruz. Geçtiğimiz sezonda buğday ekim alanları 7 milyon hektara kadar düştü. Türkiye için bu olumlu bir veri değil. Çünkü buğday tüketimimiz de 19 milyon ton. Bunun başa baş kalması bizim için hassas bir durum oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Ulusoy, 2019-2020 sezonu için güzel sinyaller aldıklarını ifade etti.

"Alım fiyatındaki yüksek artış çiftçiye önemli bir mesaj oldu"

Eren Günhan Ulusoy, TMO'nun bu yıl buğday alım fiyatını 2018'e göre yüzde 29 artışla 1.350 lira olarak belirlediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu fiyat artışı çiftçi için önemli bir mesaj oldu. Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda, güneyinde, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir diyebileceğimiz bölgede son 2 yıldır ekim alanlarında nohuta kayış varken, şimdi buğdayın tekrar toparlandığını görüyoruz. Her bölgede durum aynı değil. Çukurova'da pamukla, Trakya'da kanola ve ayçiçeği ile değişen ekim alanları var.

Türkiye'nin tamamında buğday ekim süreci henüz tamamlanmadı. Yüzde 65-70 düzeyindeyiz. Ekim alanındaki artış yüzde 5'ten aşağı olmaz. Bu çok önemli ve istisnai bir rakam. Sektörde bu genelde değişim oranı yüzde 2-3'tür. Ekim alanlarının istisnai bir şekilde yüzde 4-5 artarak geçen yılki kaybı telafi etmesini bekliyoruz."

TMO'nun buğdaya getirdiği yüksek artışın buğdaydan kaçışı durdurduğunu ve bir kısım çiftçinin tekrar buğdaya dönmesini sağladığını ifade eden Ulusoy, "Bu yıl buğday fiyatındaki iyileşme ile ekim alanlarında buğdaya geçen yıldan daha fazla yöneliş olduğunu görüyoruz. Ekimler tamamlandığında bu artışın yüzde 5'e çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Irak'ın vergi ve gümrük engellerine alternatif pazarlar

TUSAF Başkanı Ulusoy, Türkiye'nin son yıllarda 3-3,5 milyon ton aralığında un ihraç ettiğini, bu ihracattan 1,1 milyar dolara yaklaşan gelir elde edildiğini bildirdi.

Bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre un ihracatında çok kısmi bir kayıp yaşandığını ifade eden Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada demografik sebepler var, Irak ile aramızdaki gümrük vergisi problemleri var. Irak, un ihracatında Türkiye'ye karşı vergilendirme ve gümrük süreçlerinde birtakım zorluklar getirdi. Türkiye'nin Irak'a un ihracatı 10 ayda yüzde 18-19 azaldı. Ancak Türkiye'nin toplam ihracatı söz konusu sürede sadece yüzde 2 azaldı. Dolayısıyla 'Irak'taki kaybı telafi ettik' diyebiliriz. 2019 sonu için un ihracatında geçen yılki 3 milyon 337 bin ton rakamını tutturma umudumuz var."

2019 sonu için un ihracatından beklentilerinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Ulusoy, bu süreçte Türkiye'nin BM'nin Yemen için gerçekleştirdiği un ihalelerini kazandığını, Irak'taki kaybolan tonajın büyük kısmının bu ihalelerle telafi edildiğini söyledi.

Ulusoy, "Bunun dışında Batı Afrika, Uzak Doğu Asya'da ihracatın arttığı ülkeler var. 10 ayda 92 ülkeye un ihracatı yaptık. Son 10 yılda ise 164 farklı ülkeye un satışı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Avrasya'daki un üreticileri İstanbul'da buluştu

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye olarak IAOM'nin Avrasya Direktörlüğü'nü geçen yıl devraldıklarını, bölgedeki değirmencileri buluşturmada artık önemli bir rol oynadıklarını, bunun Türkiye un sanayisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

IAOM Avrasya Direktörlüğü üyelerinin hafta sonu İstanbul'da bir araya geldiğini bildiren aktaran Ulusoy, 2020 ile ilgili planlamaları yaptıklarını ve sektörel gelişmeleri ele aldıklarını anlattı. Ulusoy, toplantıda, hem Türkiye'deki hem de bölgedeki değirmencilere, çiftçilere neler sağlayabileceklerini konuştuklarını bildirdi.

Türkiye'nin IAOM'nin Avrasya Direktörlüğü'ne gelmesinin ülke açısından önemine işaret eden Ulusoy, un sanayisinin bilinirliğinin arttığını, Türkiye'nin undaki başarısını daha iyi anlatma şansı yakaladıklarını söyledi.

Ulusoy, "Nisanda ilk çalıştayımızı Türkiye'de gerçekleştirdik. 2020'nin sonunda veya 2021'in başında IAOM'nin ilk kongre ve sergisini gerçekleştireceğiz. Bu da bütün değirmencilerin ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesini sağlayacak." dedi.