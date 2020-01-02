BİST115.5911,02EURO6,680,11USD5,960,21ALTIN291,870,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TMSF'den açıklama! Carlos Ghosn...
    ABONE OL
    02.01.2020 - 15:18 | | DHA

    TMSF'den açıklama! Carlos Ghosn...

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

    TMSF'den açıklama! Carlos Ghosn...

    Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde 'CEO Carlos Ghosn'u, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

    Boğaz'da oluşan gökkuşağı hayran bıraktıİstanbul’da etkili olan yağmur sonrası İstanbul Boğazı 'nı çevreleyen gökkuşağı oluşturduğu manzarayla görenleri hayran bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Buzlanma nedeniyle faciadan dönüldü!

    Buzlanma nedeniyle faciadan dönüldü!

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Kıdem tazminatına zam! En düşük 2 bin 943 lira..

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Bu besinleri yiyin, gribe veda edin!

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Kırmızı Bank ile tarihte bugün: 2 Ocak

    Sıradaki Haber