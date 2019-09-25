BİST101.696-0,15EURO6,28-0,09USD5,700,15ALTIN280,12-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi"Mevduat garantisi" 150 bin liraya yükseltildi
    25.09.2019 - 09:31 | | AA

    "Mevduat garantisi" 150 bin liraya yükseltildi

    Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonu limit tutarı 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

    "Mevduat garantisi" 150 bin liraya yükseltildi

    Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Şubat 2013'te sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları için uygulanacak limiti 100 bin lira olarak belirlemişti. Yaklaşık 6,5 yıldır uygulanan 100 bin liralık limit, yönetmelik değişikliği ile 150 bin liraya çıkarıldı.

     

    İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

    Avcılar'da deprem sonrası bir dairede oluşan çatlaklar korkuttu

    Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

    Sivas'taki DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

    Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

    Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

    Akılalmaz yöntem... WhatsApp üzerinden yaptı!

    Sıradaki Haber