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    HaberlerEkonomi Haberleri TOBB depremzedelere yardım için harekete geçti
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    25.01.2020 - 17:41 | | AA

    TOBB depremzedelere yardım için harekete geçti

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm illerdeki oda ve borsalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladıklarını bildirerek, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir." ifadesini kullandı.

    TOBB depremzedelere yardım için harekete geçti

    Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB olarak 81 ildeki oda ve borsalar ile birlikte depremin etkilediği Elazığ ve Malatya için için harekete geçtiklerini belirtti.

    Tüm illerdeki oda ve borsalar ile AFAD koordinasyonunda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladıklarını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun." değerlendirmesinde bulundu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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