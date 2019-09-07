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    HaberlerEkonomiTOBB’dan ücretsiz poşet uyarısı
    07.09.2019 - 07:50| MİTHAT YURDAKUL Ankara

    TOBB’dan ücretsiz poşet uyarısı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yılbaşında uygulamaya konan ücretli poşet konusunda odalara uyarıda bulundu. TOBB’dan gönderilen yazıda, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise para cezaları verildiği bildirildi.

    TOBB’dan ücretsiz poşet uyarısı

    TOBB’dan odalara gönderilen yazıda, plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerine dikkat çekildi. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 6 bin lira, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası veriliyor. Bu cezalar artırılabiliyor.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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