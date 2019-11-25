TOBFED üyeleri için tamamlayıcı sigorta

TOBFED üyeleri, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak.



TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, “Tüm üyelerimizin aileleriyle birlikte bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.



İhtiyaç odaklı ürün



Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, “Önceliğimiz ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak ve daha geniş kitlelerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak” dedi. Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise sağlığın Türkiye’de çok önemsenen ancak fazlasıyla ihmal edilen bir alan olduğunu vurguladı.