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    HaberlerEkonomi HaberleriTOBFED üyeleri için tamamlayıcı sigorta
    25.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOBFED üyeleri için tamamlayıcı sigorta

    Sigorta Cini, Demir Sağlık ve Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) işbirliğiyle geliştirilen ‘TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’, sektördeki 300 bin KOBİ ile 1.5 milyon çalışan ve ailelerine özel olarak sunulacak.

    TOBFED üyeleri için tamamlayıcı sigorta

    TOBFED üyeleri, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında ödenmesi gereken fark ücretini karşılayan sağlık poliçesi çerçevesinde teminat kapsamına alınacak.

    TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, “Tüm üyelerimizin aileleriyle birlikte bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

    İhtiyaç odaklı ürün

    Demir Sağlık Genel Müdürü Viktor Hodara, “Önceliğimiz ihtiyaç odaklı ürünler çıkarmak ve daha geniş kitlelerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamak” dedi. Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ise sağlığın Türkiye’de çok önemsenen ancak fazlasıyla ihmal edilen bir alan olduğunu vurguladı.

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