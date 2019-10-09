Tofaş’ta görev değişimi

Tofaş çatısı altında faaliyet gösteren Fiat’ın Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, görevine ek olarak Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörlüğü ile Fer Mas Oto Ticaret şirket müdürlüğünü yürütecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın nisan ayından bu yana Fiat Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Özgür Süslü, yeni görevine 1 Kasım’da başlayacak. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Süslü, çalışma hayatına İtalya’da Fiat Grubu Yönetici Yetiştirme Programı’yla adım attı. 4 yılın ardından Türkiye’ye dönen Süslü, 2002-2006’da Tofaş’ta ürün geliştirme ve ürün müdürü pozisyonlarında görev yaptı. 2006-2010’da Fiat Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü görevini üstlendi.

2010-2016’da Fiat Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Özgür Süslü, aynı yıl İtalya’ya transfer oldu.