Tohum desteği ödeme talebi

Yılmaz, yazılı açıklamasında, geçen yıl ekim döneminde çiftçilerin kullandığı sertifikalı tohumlukların kullanımı için verilmesi planlanan kullanım desteği ile Birlik üyelerine ödenmesi gereken tohum üretim desteklerinin durumlarının hâlâ belli olmadığını ifade etti.



Ödeme vadesi geçti



Sertifikalı tohum kullanım destekleme ödemelerinin acilen yapılması, gelecek yılın ödeme tarihlerinin önceden açıklanması ve bunların da zamanında ödenmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:



“Sertifikalı tohum kullanım destekleri uzun yıllardır yerinde sayıyor. Her yıl yeniden hesaplama yapılmalı ve tohumun satın alındığı yıl içerisinde çiftçilere ödenme yapılmalı. 8, 9, 10 ayları aşan ödeme vadeleri ve bu yılki gibi ödeme zamanının belirsizliği, çiftçilerimizin talebini olumsuz yönde etkilemektedir.”