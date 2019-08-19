TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor

Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerindeki arsalar toplam 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 liranın muhammen bedelle satılacağı bildirildi. Açık Arttırma müzayedesinin 12 Eylül Perşembe günü, saat 13.30da TOKİnin Ankara Bilkentteki merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehirlerin gözde ve gelişen bölgelerinde yer alan arsalar; kolay ulaşım imkânı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Açık artırmaya sunulan arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğinde arsalar. Müzayede de yüzde 25 peşin 48 ay vade ile satılacak olan arsalarda taksitli tutar için altı aylık ÜFE oranı yüzde 6.0 ile sınırlandırılmak suretiyle alıcıya ayrıca avantaj sunuluyor.

Açıklamanın devamında satışa sunulan arsaların bazılarının özellikleri ise şöyle sıralandı:

İstanbul Başakşehir Kayabaşında bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmecede konut, Küçükçekmecede özel eğitim alanı, Pendikte konut alanı, Eyüpsultanda konut ve ticaret, Sancaktepede akaryakıt, Silivride konut, Arnavutköyde sanayi tesisi, Sarıyerde park ve dinlenme alanı satışa sunulacak.

Ankara Mamakta ticaret, Çankayada ticaret ve konut, Gölbaşında konut ve park alanı, Sincanda konut ve günü birlik tesis, Yenimahallede küçük sanayi sitesi ve Etimesgutta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.

Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivasta konut, Çanakkalede sanayi depolama, Bitlis ve İzmirde ticaret ve konut, Diyarbakırda sanayi sitesi, Kocaelinde plansız tarım arazisi, Manisada rekreasyon, Muğlada spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfada özel eğitim alanı, Tekirdağda konut ve eğitim, Trabzonda ağaçlandırılacak, Vanda ticaret, konut ve park alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye ise TOKİnin internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabileceği kaydedildi.