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    Haberler EkonomiTOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir
    06.09.2019 - 12:05| AA

    TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), Çukurambar'daki 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışının, rekabet koşulları oluşmadığı için kamu yararına ertelendiği bildirildi.

    TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

    TOKİ'den, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki iki arsanın dün gerçekleştirileceği duyurulan satış işleminin ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Ankara ili Çukurambar semtinde TOKİ mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

    TOKİ'nin söz konusu arsayı Gazi Üniversitesi adına tapulu iken protokol karşılığı 2012 yılında devraldığı belirtilen açıklamada, bunun karşılığında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yanında Gazi Mahallesi’nde 34 bin metrekare arsanın Gazi Üniversitesine devredildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yine TOKİ tarafından Gazi Üniversitesine Eğitim ve Sanat Tasarım Fakültesi yapılmıştır. Yatırımın güncel bedeli 382 milyon TL’dir." denildi.

    Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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