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    HaberlerEkonomi Habeleri TOKİ ekimde 6 bin konut teslim etti
    06.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOKİ ekimde 6 bin konut teslim etti

    Türkiye’de 81 ilde dar ve orta gelirli vatandaşlar için konut üretimini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ekimde inşasını tamamladığı 6159 konutu hak sahiplerine teslim etti.

    TOKİ ekimde 6 bin konut teslim etti

    67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut kapsamında ihalelere çıkan TOKİ, diğer taraftan aralarında Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum ve Konya’nın olduğu 12 ilde inşası tamamlanan 6159 konutu hak sahiplerine teslim edildi.

    Bu kapsamda Diyarbakır ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan konutlar da bulunuyor.

    Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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