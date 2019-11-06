TOKİ ekimde 6 bin konut teslim etti

67 ilde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut kapsamında ihalelere çıkan TOKİ, diğer taraftan aralarında Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum ve Konya’nın olduğu 12 ilde inşası tamamlanan 6159 konutu hak sahiplerine teslim edildi.



Bu kapsamda Diyarbakır ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan konutlar da bulunuyor.