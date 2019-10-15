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    Haberler EkonomiTOKİ indirimi için son hafta
    15.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOKİ indirimi için son hafta

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi devam ediyor.

    TOKİ indirimi için son hafta

    23 Eylül’de başlayan başvuru sürecinde son gün ise 18 Ekim Cuma. TOKİ’nin bu yıl ikincisini düzenlediği indirim kampanyası kapsamında peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak tüketiciler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

    İşyerleri de dahil

    İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2018 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.

    Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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