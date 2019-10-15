TOKİ indirimi için son hafta

23 Eylül’de başlayan başvuru sürecinde son gün ise 18 Ekim Cuma. TOKİ’nin bu yıl ikincisini düzenlediği indirim kampanyası kapsamında peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak tüketiciler, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.



İşyerleri de dahil



İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2018 Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabiliyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.