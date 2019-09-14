TOKİ’nin 2. indirimi 23 Eylül’de başlıyor

Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil değil. Her yıl yapılan indirim kampanyası ile borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvuruları 23 Eylül’de başlayıp, 18 Ekim’de son bulacak. İndirim kampanyasındaki esnek ödeme fırsatı da devam ediyor. Buna göre, bütün borç bakiyesini kapatamayacak tüketiciler de kampanyadan yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemede yüzde 22 indirim elde edebilecek.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından yoğun talep geldiğini belirtti. Bulut, “Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurması gerekir” dedi.