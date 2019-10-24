Tokyo’da renkli fuar

Bu yıl elektrikli ve hidrojenli araçların ciddi sayıya ulaştığı fuarda, kendi kendine gidebilen (otonom) elektrikli ve “oturma odası” kıvamında konseptlerin hayli fazla oluşu da dikkat çekti. Ayrıca fuarda minik robotlar, ilginç tasarımlı minik otolar ve örneğin “bebeklerin altlarının değiştirilmesi için hizmet veren” araçlar gibi ilginçlikler de bulmak mümkün.



Çok 'temiz' ulaşım



Toyota, 46. Tokyo Otomobil Fuvarı’nda ağırlıklı olarak elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli modellerini tanıttı. Hidrojen yakıt hücreli 2. nesil Mirai, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak duygusal bir bağ kuran “LQ” konsepti, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını “sürücüsüz” olarak sağlayacak “e-Palette” konsepti, markanın bu fuardaki dikkat çekici yenilikleri arasında.



Bavul taşıyıcısı var!









Lexus, Tokyo Otomobil Fuarı’nda LF-30 konseptinin dünya tanıtımını yaptı. Şirket, ilk yüzde 100 elektrikli otomobilinin örtüsünü de kasım ayında kaldıracağını duyurdu. Tasarımıyla bir sanat eseri gibi duran LF-30, yüzde 100 elektrikli. Aracın “uzanma” ve “rahatlama” gibi farklı modlara sahip arka koltukları ise, favori videolar veya navigasyon bilgilerini sunan cam tavanın da katkısıyla yolcularına konfor sunuyor. LF-30’un şaşırtıcı özelliklerinden biriyse, ‘Airporter’ isimli drone teknolojisine sahip uçan asistana sahip olması. Otonom özelliklere sahip Airporter, aracın bagaj alanından eşyaları alıp istenilen yere götürebiliyor. LF-30 da, kendi kendine park ve vale özelliği gibi ileri seviye sistemlere sahip.



Yeni nesil Jazz’ı gösterdi









Üç yıl içinde 6 yeni modelden oluşacak bir “elektrikli araç serisi” sunmaya hazırlanan Honda’nın, Tokyo fuarındaki en önemli yeniliği, yeni nesil Jazz oldu. Tüm elektrikli veya hibrit araçlarını, “e:Teknoloji” markası altında sunmayı kararlaştıran Honda, yeni Jazz ve onun crossover kardeşi olacak “Jazz Crosstar”da hibrit motor teknolojisini standart olarak sunacak.



Mazda’nın ilk elektriklisi: MX-30



Japon üretici Mazda’nın seri üretim ilk elektrikli aracı, Tokyo Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. MX-30 adını alan kompakt crossover formundaki araç, adını paylaştığı MX-5 gibi geriye doğru açılan arka kapılarıyla dikkati çekiyor. Sportif bir araç olmasına özen gösterilen MX-30’un, gelecek yıl Avrupa’da satışa sunulması planlanırken, 2021 yılından itibaren de Amerika pazarında piyasaya sunulabileceği belirtiliyor.



Bir otomobile iki farklı beden









Bu yıl yine ilginç konsept modelelleriyle dikkati çeken Suzuki, “Waku Spo” ve “Hanare” adıyla otonom konseptlerini tanıttı. Kendi kendine de gidebilen bir oda gibi nitelenen Waku Spo, klasik modellere gönderme yapan tasarımıyla dikkat çekerken, arka bölümüne eklenen bir parça sayesinde farklı bir araç haline gelebiliyor. Hanare ise, otomobilden çok “tekerlekli oturma odası” olarak niteleniyor. O da sürücüsüz gidebiliyor.



Nissan-Renault ortak ürünü









Nissan, Tokyo’da Renault ile birlikte geliştirdiği yeni elektrikli araç platformunu kullanan ilk otomobilinin ipuçlarını gösterdi. “Ariya Concept” adıyla sergilenen otomobil, markanın da tamamen elektrikli ikinci modeli olacak. Aracın üretime hazır halinin, öncelikle 2021’de ABD’de satışa sunulması planlanıyor. Araç içinde “düz zemin”e sahip olması dikkat çekerken, araçta bir dolu teknolojik donanım bulunacağı belirtiliyor.

