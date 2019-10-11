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    Haberler EkonomiToplanan inek sütü miktarı ağustosta azaldı
    11.10.2019 - 10:40 | | AA

    Toplanan inek sütü miktarı ağustosta azaldı

    Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 777 bin 969 tona geriledi.

    Toplanan inek sütü miktarı ağustosta azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

    Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 777 bin 969 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 13,1 azalarak 112 bin 365 tona düştü. İnek peyniri üretimi yüzde 10,4 azalarak 54 bin 439 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 12,6'lık artışla 3 bin 301 tona çıktı.

    Yoğurt üretimi 107 bin 264 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 tonla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış gösterdi.

    Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 7,6 azaldı.

     

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