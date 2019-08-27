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    HaberlerEkonomiToplulaştırma hedefi 8.5 milyon hektar
    27.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Toplulaştırma hedefi 8.5 milyon hektar

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8.5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

    Toplulaştırma hedefi 8.5 milyon hektar

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu ülkede, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor.

    Ülkedeki tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.

    Toplulaştırma hedefi 8.5 milyon hektar



    DSİ’nin yetkisinde

    Bakan Pakdemirli, arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerini birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını bildirerek, “Arazi toplulaştırmasıyla birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de düşünmemiz gerekiyor. 2018’de yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’müze verildi” dedi.

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