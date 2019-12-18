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    18.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Topraksız çiftçiye şartlı Hazine arazisi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi dağıtım projeleri kapsamında bugüne kadar 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisinin çiftçilik yapmaları şartıyla 16 bin 151 çiftçi ailesine dağıtıldığını bildirdi.

    Topraksız çiftçiye şartlı Hazine arazisi

    Pakdemirli, Hazine arazilerinin kanun gereği çiftçilik yapmak şartıyla verildiğini vurgulayarak, “Projenin uygulamaya geçtiği günden beri Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı olmak üzere toplam 15 ilde, 38 ilçede, 199 köy ve kasabada 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisini 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıttık” dedi.

    Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir ve Edirne’de 28 köy ve mahallede, 253 bin 32 dekar arazi için dağıtım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Pakdemirli, şunu kaydetti:

    “Dağıtılan topraklar bölünemez ve kamu yararı hariç tarımsal üretim dışında kullanılamaz.”

     

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