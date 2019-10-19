TOTAL Oil, Tekzen ile işbirliğine gitti!

Bu kapsamda Club TOTAL üyeleri, Tekzen yapı marketlerden ya da tekzen.com.tr üzerinden mobilyadan aydınlatmaya, ev dekorasyonundan dayanıklı ev aletlerine kadar tek seferde yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde, Club TOTAL üyesi TOTAL istasyonlarında 50 TL değerinde akaryakıt ya da otogaz çeki kazanıyor.



Tekzen kampanyasından yararlanmak için, Tekzen’de yapılan alışveriş sonrası iletilen kampanya kodunu, TOTAL Türkiye uygulamasında yer alan Tekzen özel kampanya alanındanki “KAMPANYA KODUNU GİRİNİZ” alanına girmek ve ardından “KODU ONAYLA” butonuna basmak gerekiyor. Club TOTAL’in Tekzen kampanyası, 31 Ekim 2019 tarihine kadar geçerli olacak.



Club TOTAL üyesi olmak için akıllı telefonlardaki uygulama marketleri üzerinden ya da http://bit.ly/clubtotal adresinden TOTAL Türkiye uygulamasını ücretsiz indirmek yeterli oluyor.