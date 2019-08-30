TOTAL Stevie’den iki altın ödül aldı

‘İki Elin Enerjisi Güzel’ ve ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ projeleriyle katıldığı her kategoride ödül kazanan Total Oil Türkiye, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka Yenileme alanlarında birinci seçilerek ‘Altın Stevie’ ödüllerinin sahibi oldu. Total Oil Türkiye’nin 2018’de hayata geçirdiği, işitme engellilere yönelik ‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projesi, Topluluk İletişimi alanında ‘Yılın PR ve İletişim Kampanyası’ seçildi ve Altın Stevie Ödülü kazanmaya layık görüldü. Proje ayrıca jüri tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Yılın PR ve İletişim Kampanyası kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Video kategorisinde de Bronz ödüle layık görüldü.

Türkiye’de ilk

‘İki Elin Enerjisi Güzel’ projesiyle akaryakıt sektöründe bir ilke imza atan Total Oil Türkiye, Türkiye çapında bayi ağının yüzde 25’inde, 250’den fazla ön saha satış görevlisi ile işaret dilinde hizmet veriyor. Projenin başlangıcından bu yana günde ortalama 1500 işitme engelliye Total istasyonlarında hizmet veren marka, yıl sonuna kadar 127 olan istasyon sayısını 150’ye çıkarmak ve işitme engellilerin yüzde 80’inine hizmet verebilir hale gelmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin enerjisi

Total Oil Türkiye’nin Altın Stevie Ödülü kazanan diğer projesi ise 2018 Aralık ayında hayata geçirilen ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ imaj kampanyası oldu.

‘Marka Yenileme/Rebranding’ kategorisinde birinci seçilen ve Altın Stevie Ödülü kazanan kampanya, Total markasının yenilenme sürecini temsil ediyor. Kampanyanın Ağustos 2018’de yayına giren reklam filmi sonrası yapılan araştırmalar da, markanın algı skorlarının tamamen yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, markayı en az bir kez kullanma oranı yüzde 31’den yüzde 47’ye çıkarak +%52 oranında artış sağlandı. ‘Hizmet almaktan gurur duyacağım bir markadır’ algı skoru ise tam 3 kat artarak, kampanyanın başarısını doğruladı.

Total Oil Türkiye ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ projesiyle ayrıca, ‘Yılın Pazarlama Kampanyası - Otomotiv’ kategorisinde Bronz Stevie Ödülü’ne de layık görüldü.

Tören 19 Ekim’de

2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alıyor. 7 farklı alanda düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’ne bu yıl 74 farklı ülkeden 4.000’in üzerinde başvuru gerçekleşti.

Ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için tüm dünyadan 250’nin üzerinde üst düzey yönetici jüri olarak değerlendirmelerde bulundu.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 19 Ekim 2019’da Viyana’da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.