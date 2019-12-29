Total ve Spotify’dan araç içi reklam

Total istasyonları, markanın reklam spotlarının, Spotify üzerinden araç sürücülerine ulaşmasını sağlayacak olan araç içi hedefli reklam çalışması ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Bu çalışma ile birlikte Total istasyonları, sadece otomotivle ilgili kullanıcıları hedeflemekle kalmadı, sürücülere de bu çalışma ile erişti.



TOTAL istasyonlarının, 2 milyardan fazla çalma listesi ve 217 milyon aylık aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok tercih edilen streaming müzik platformu olan Spotify ile yaptığı bu özel çalışma kapsamında Total reklamları, araç içinde o anda Spotify’dan müzik dinleyen yaklaşık 1 milyon araç sürücüsüne ulaştı. Total, bu çalışma sayesinde, otomobil içerisinde olduğunu bildiği sürücüleri teklif ve fırsatlarından haberdar etti. Daha önceki reklam modellerinde, o anda sürücünün araç içerisinde olup olmadığı bilinemiyorken, bu reklam model ile sürücülere araç içerisindeyken erişim sağlandı.



Müzik endüstrisi ve müzik dinleme araçları gün geçtikçe değişiyor. Ancak insanların otomobillerinde müzik dinleme alışkanlığı hala devam ediyor. Günümüzde pek çok kişi, yolda ve trafikte kişiselleştirilmiş dinleme deneyimi sunan müzik platformu Spotify’ı tercih ediyor. Yapılan araştırmalara göre, araç kullananların yüzde 87’si arabada müzik dinliyor ve yüzde 55’i müzik dinleme platformu olarak Spotify’ı tercih ediyor. Son beş yılda otomobilinde en az bir kez çevrimiçi yayın hizmeti kullanan kişilerin sayısı yüzde 26’dan yüzde 44’e kadar yükselmiş durumda. Spotify kullananların yüzde 34’ü ise uygulamayı otomobillerinde kullanıyor. Türkiye’de Spotify kullanıcıları günde aktif olarak ortalama 2 saatten fazla zaman geçiriyor.