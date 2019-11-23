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    HaberlerEkonomi HaberleriTOTAL’de 40 TL MaxiPuan şansı
    23.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOTAL’de 40 TL MaxiPuan şansı

    TOTAL Oil Türkiye, ziyaretçilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda başlayan kampanya ile Maximum üyesi TOTAL istasyonlarında ziyaretçiler, 40 TL’ye varan MaxiPuan kazanma şansı yakalıyor.

    TOTAL’de 40 TL MaxiPuan şansı

    16 Kasım - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Maximum üyesi TOTAL istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ve otogaz harcamaları, 21 Ocak 2020’ye kadar kampanyaya katılan TOTAL istasyonlarında akaryakıt ve otogaz alımında geçerli 40 TL MaxiPuan hediye kazandırıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için kart sahiplerinin, Maximum Mobil uygulamasındaki ‘Kampanyalar’ bölümünden, ilgili kampanyadaki ‘Katıl’ butonuna tıklamak yeterli.

    SMS’le de başvuru

    SMS göndererek kampanyaya katılmak için TOTAL yazıp boşluk bırakarak kartın son 6 hanesiyle birlikte İş Bankası sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından, İş Bankası kart sahiplerinin 4402’ye, Maximum Programına dahil Ziraat Bankası Kredi Kartları sahiplerinin 4757’ye SMS göndermesi ya da Maximum.com.tr’den ‘kampanyaya katılın’ butonu üzerinden açılan formu doldurup ‘Gönder’e tıklaması gerekiyor. TOTAL Oil, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya devam ediyor.

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