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    04.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘TOTAL’in projesi 1 yılda 16 ile yayıldı

    Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL istasyonlarının, akaryakıt sektöründe bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi, birinci yılında 16 ilde 124 istasyona ulaştı.

    ‘TOTAL’in projesi 1 yılda 16 ile yayıldı

    TOTAL istasyonları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında tüm Türkiye’de 4 milyonun üzerindeki işitme engelli bireye yönelik projeyi geçen yıl başlattı.

    Proje kapsamında TOTAL istasyonları, işaret dili eğitimi almış personeliyle işaret dilinde hizmet vermeye başladı.

    İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte yürütülen proje, önce İstanbul, Ankara ve Bursa’da 20 istasyonda uygulanmaya başlandı. Antalya ve İzmir’in ardından Samsun, Balıkesir, Yalova, Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Isparta ve Denizli’deki TOTAL istasyonları da projeye dahil oldu. Şu an ise Türkiye genelinde işaret dilinde hizmet veren TOTAL istasyonu sayısı 16 ilde 124’e ulaştı.

    Total Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, “Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmeti sunmak amacıyla çalışırken, topluma karşı sorumluluklarımızı da göz önünde bulunduruyoruz” dedi. 

    ‘TOTAL’in projesi 1 yılda 16 ile yayıldı

     

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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