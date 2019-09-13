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    HaberlerEkonomiTrabzon'dan Çin'e ihracat yüzde 48 arttı
    13.09.2019 - 11:35 | | AA

    Trabzon'dan Çin'e ihracat yüzde 48 arttı

    Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yılın 8 aylık döneminde 21 milyon 592 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

    Trabzon'dan Çin'e ihracat yüzde 48 arttı

    AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'dan ocak-ağustos döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi.

    Geçen yıl söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat 14 milyon 557 bin dolar iken bu yıl 21 milyon 592 bin dolara yükseldi.

    Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihraç edilen ürünlerde fındık ve mamulleri başı çekti. Bu dönemde Çin Halk Cumhuriyetine 2 bin 669 tonluk fındık ve mamulleri ihraç edilerek 19 milyon 213 bin dolar gelir elde edildi.

    "Çin Halk Cumhuriyeti devasa bir pazardır"

    DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan Çin Halk Cumhuriyetine fındık, mermer, nargile tütünü ve elektrikli ısıtıcı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

    Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerek nüfus büyüklüğünün oluşturduğu tüketim potansiyeli gerekse dünyanın ikinci ithalatçı ülkesi olmasından dolayı devasa bir pazar olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Özellikle gıda ürünleri grubunda en önemli ihraç ürünümüz olan fındığın Çin Halk Cumhuriyeti'ne daha fazla miktarda ihraç edilmesi gerekiyor. Bunun dışında yaş meyve sebze ve Trabzon ve bölgemizin çok kaliteli ve leziz ürünleri olan süt ürünleri grubundan peynir ve dondurulmuş balığın da bu ülke piyasasında çok büyük rağbet göreceğine inanıyoruz." dedi.

    Bölge ihracatçılarının tüm sektörlerde Çin pazarından daha fazla pay alması için tanıtım ve ticaret heyeti faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirten Kalyoncu, "Trabzon Çin Halk Cumhuriyeti ile dış ticaretini geliştirme noktasında çok büyük başarı gösterdi. Trabzon'da üretilen elektrikli ısıtıcı gibi sanayi ürününün dahi Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilmesi büyük bir başarı hikayesidir. Önümüzdeki dönemde bu başarıyı örnek alacak diğer ihracatçılarımızın da bu pazara odaklanacaklarını umut ediyoruz." diye konuştu.

     

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