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    HaberlerEkonomi Traktörün bataryası ‘20 liraya’ dolacak...
    16.08.2019 - 08:24| EKONOMİ SERVİSİ

    Traktörün bataryası ‘20 liraya’ dolacak...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla geliştirilen elektrikli traktörün en önemli kısmı olan yazılımı tamamen yerli mühendislerce geliştirildi.

    Traktörün bataryası ‘20 liraya’ dolacak...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla geliştirilen elektrikli traktörün en önemli kısmı olan yazılımı tamamen yerli mühendislerce geliştirildi. Yeni nesil 236 bataryanın kullanıldığı elektrikli traktörde, kısa sürede şarj edilmesi gibi fonksiyonları kontrol eden bir batarya yönetim sistemi yazılımı da bulunuyor. Traktördeki bataryaların ömrü 20 yılı bulacak. Bu süreden sonra  bataryalar yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle kullanılabilecek. Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında elektrikli traktörün bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. İlk prototip olan 105 beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir traktörle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.

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