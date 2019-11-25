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    HaberlerEkonomi HaberleriTrans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı
    25.11.2019 - 15:27 | | AA

    Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı

    Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) Yunanistan Temsilcisi Katerina Muzuraki, Şah Deniz-2 gazının Avrupa’ya açılan kapısı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) Yunanistan ayağının tamamlandığını bildirdi.

    Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı

    Muzuraki, Yunan Haber Ajansına (ANA-MPA) yaptığı açıklamada, Avrupa'nın enerji güvenliğine ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine büyük katkı sağlayacak TAP'ın Yunanistan ayağındaki mekanik bölümün inşaatının tamamlandığını, aralıkta test aşamasına geçileceğini söyledi.

    Boru hattının uluslararası güvenlik standartlarına göre inşa edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu anlatan Muzuraki, test sürecinin tamamlanmasının ardından hattan 2020'de aşamalı olarak Yunanistan piyasasına doğal gaz verilmeye başlanacağını kaydetti.

    Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ana ülkeler olduğu TAP projesi, geçen yıl kasımda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Meriç Nehri kıyısında birbirine bağlandı. Toplam 878 kilometre uzunluğunda olacak TAP, Yunanistan sınırında TANAP'tan alacağı 10 milyar metreküplük doğal gazı Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya ulaştıracak.

    TAP ile gelecek doğal gaz Bulgaristan'ın ihtiyacının yüzde 33'ünü, Yunanistan'ın ihtiyacının yüzde 20'sini ve İtalya'nın ihtiyacının da yüzde 10,5'ini karşılayacak.

     

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