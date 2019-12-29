Trans yağ için yüzde 2 sınırı geliyor

Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, hazırlıklarında son aşamaya gelinen yeni Türk Gıda Kodeksi’nin yayınlanmasıyla gıdalarda trans yağ içeriğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün de (DSÖ) önerdiği gibi yüzde 2’yi geçemeyeceği bilgisini verdi.



Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Başkanvekili Prof. Dr Serkan Topaloğlu’nun başkanlığında, “trans yağ” kullanımı ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya trans yağ konusunda çalışan akademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE), Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Sağlığa Evet Derneği ile Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) temsilcileri katıldı.



Toplantıda uzmanlar, bazı pastane ürünleri, bisküvi, gofret, kek gibi atıştırmalık ürünler, hazır soslar, fast food ürünleri ve kavrulmuş kuru yemişlerde üretim sırasında oluşan endüstriyel/yapay trans yağların pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Trans yağ tüketiminin dünyada her yıl 500 binden fazla kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölüme sebep olduğu, ayrıca diyabet, obezite, kanser gibi diğer önemli hastalıkların riskini artırdığı kaydedildi.



500 binden fazla ölüm



DSÖ’nün, “Trans Yağsız 2023” hedefi ile hazırlanmakta olan Türkiye’de trans yağların eliminasyonu politika belgesi de toplantıda ele alındı. Belgenin, Mart 2020’de açıklanması bekleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri toplantıda hazırlanan ve son aşamaya gelinen yeni “Türk Gıda Kodeksi”nin yayınlanmasıyla ülkemizde de gıdalarda trans yağ içeriği DSÖ’nün de önerdiği gibi yüzde 2’yi geçemeyeceği bilgisini verdi. Böylece şimdiye kadar sektörün önemli kısmının gönüllü olarak yaptığı düzenleme, yasal olarak da zorunlu hale gelmiş olacak.