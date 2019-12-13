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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık
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    13.12.2019 - 10:56 | | DHA

    Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

    ABD Başkanı Donald Trump Çin`e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

    Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile büyük bir anlaşma imzalamaya çok yaklaştık" dedi ve "(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.

    Trump'tan önce bir açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Çin ile ABD'nin ticaret konusunda yakın temas halinde olmaya devam ettiğini söyledi.

    Bakanlık Sözcüsü Gao, ABD'nin 15 Aralık tarihinde 160 milyar dolar tutarında Çin malı için tarifeleri yürürlüğe sokması halinde Çin'in atacağı adımlar konusunda ise bilgi vermedi.

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