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    Haberler EkonomiTrump: Çinli Huawei ile iş yapmak istemiyorum
    20.08.2019 - 08:45| EKONOMİ SERVİSİ

    Trump: Çinli Huawei ile iş yapmak istemiyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çinli telekom şirketi Huawei için muafiyet süresinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirmesine karşın, ABD’nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini belirtti.

    Trump: Çinli Huawei ile iş yapmak istemiyorum

    Reuters ve diğer basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Huawei’nin ABD’li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyor. Reuters’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Huawei’ye verilen ‘geçici genel lisans’ 90 gün uzatılacak.

    Üç ay uzatılacak

    Trump, bir önceki gün New Jersey’de makam uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedenleriyle Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi. Trump, “Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum” dedi.

    Trump, Huawei’nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını, ancak bunun çok karmaşık olacağını söyledi. Trump, yönetimin ‘geçici genel lisansı’ uzatıp uzatamayacağını söylemedi. Aynı gün Trump’tan önce açıklamada bulunan ABD Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Larry Kudlow, Çin’le daha geniş ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda ‘iyi niyet’ göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı’nın Huawei’ye tanıdığı lisans süresini üç ay uzatacağını söylemişti.

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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