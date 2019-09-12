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    HaberlerEkonomiTrump, ECB'nin faiz kararı üzerinden Fed'i eleştirdi
    12.09.2019 - 15:22

    Trump, ECB'nin faiz kararı üzerinden Fed'i eleştirdi

    ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı üzerinden ABD Merkez Bankası'na yüklendi.

    Trump, ECB'nin faiz kararı üzerinden Fed'i eleştirdi

    Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün mevduat faizini 10 baz puan düşürdüğüne işaret eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Onlar, euronun çok güçlü olan ve ABD'nin ihracatına zarar veren dolar karşısında değer kaybetmesi için çabalıyorlar ve başarıyorlar. ABD Merkez Bankası (Fed) ise oturuyor. Onlar borçlanmak için üzerine para alırken, biz faiz ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

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