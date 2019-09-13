Trump: Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok sayıda analistin geçici bir anlaşma söylediğini görüyorum, bunun anlamı, ilk önce kolay olan maddeleri yapalım. Ama kolay ya da zor diye bir şey yok. Bir anlaşma var ya da bir anlaşma yok. Ama bunun değerlendireceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla bir anlaşmayı yapmayı tercih ederim" dedi.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ile buluşması sırasında yaptığı konuşmada da, "Orta sınıf için vergi planımızı gelecek yıl içinde açıklayacağız. Çok yoğun bir şekilde çalışan orta sınıf için çok, çok önemli vergi indirimleri olacak. Bu konuda hep birlikte çalışacağız" diye konuştu; ancak, vergi indirimi planının ayrıntılarını açıklamadı.