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    HaberlerEkonomiTrump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
    24.08.2019 - 00:43| AA

    Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine  getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük  vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.

    Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri

    Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin  üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki  ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.

    Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan  Trump, "Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi  dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri  getirmemeliydi." ifadesini kullandı.

    Çin'in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, "1  Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi  uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya  başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar  değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye  başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

    Çin ve ABD arasında gümrük vergisi gerginliği

    Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1  Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10  ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

    Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. Bunun  ardından dün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe,  gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını açıklamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, Çin'e misilleme  yapacaklarını vurgulayarak, "Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından  ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. Bu nedenle (Çin'deki) büyük Amerikan  firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık  ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya  başlamalarını söyledik." açıklamasında bulunmuştu.

     

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