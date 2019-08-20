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    HaberlerEkonomiTrump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı
    20.08.2019 - 08:24

    Trump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası`na faizleri indirmesi yönündeki çağrısını tekrarladı.

    Trump'tan Fed'e faiz indirme çağrısı

    Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 1 (100 baz puan) indirmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi ve Fed'in bazı parasal gevşeme adımları atması gerektiğini savundu.

    "Fed faiz oranı, oldukça kısa bir süre içinde, en az 100 baz puan azaltılmalı. Biraz parasal gevşeme de olabilir" ifadelerini kullanan Trump, ABD Doları'nın güçlü olduğunu ve dünyanın diğer bölgelerine zarar vermekte olduğunu da savundu.

    Trump, “Ekonomimiz Jay Powell ve Fed’in korkunç vizyon eksikliğine karşın çok güçlü. Ancak Demokratlar 2020 Seçimi’ni kazanmak amacıyla ekonomiyi kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Çok bencilce! Dolarımız o kadar güçlü ki dünyadaki diğer ülkeleri olumsuz etkiliyor” mesajını paylaştı.

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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