09.09.2019 - 08:30| AA
TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti
Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 10 firmanın TSE ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilerek hizmet yeterlilik belgelerinin iptaline gidildi.
Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.
Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.