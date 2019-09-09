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    HaberlerEkonomiTSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti
    09.09.2019 - 08:30| AA

    TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti

    Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 10 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

    TSE 10 firmanın sözleşmesini feshetti

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 10 firmanın TSE ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilerek hizmet yeterlilik belgelerinin iptaline gidildi.

    Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

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