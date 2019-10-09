TSPB tasarruf bilinci ve yatırım için yarıştırıyor

Bulmacalı Senaryo konseptiyle düzenlenen yarışmada, bireylerin bilinçli finansal kararlar alarak geleceklerini nasıl güvence altına alabilecekleri işlenecek. Tasarruf ve yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10a giren yarışmacılar, bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği de kazanacak.

Dördüncü olan yarışmacı ise 2014’ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebeonayan Özel Ödülü kapsamında 5.000 lira değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.