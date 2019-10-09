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    HaberlerEkonomiTSPB tasarruf bilinci ve yatırım için yarıştırıyor
    09.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TSPB tasarruf bilinci ve yatırım için yarıştırıyor

    Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), tasarruf ve yatırım temalı ve yatırım fonu ödüllü 6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışmasına başvurular başlıyor. Yurt içi ve yurt dışından tüm katılımcılara açık olan kısa film yarışması için başvurular 6 Mart 2020ye kadar devam edecek.

    TSPB tasarruf bilinci ve yatırım için yarıştırıyor

    Bulmacalı Senaryo konseptiyle düzenlenen yarışmada, bireylerin bilinçli finansal kararlar alarak geleceklerini nasıl güvence altına alabilecekleri işlenecek. Tasarruf ve yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10a giren yarışmacılar, bir yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği de kazanacak.

    Dördüncü olan yarışmacı ise 2014’ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebeonayan Özel Ödülü kapsamında 5.000 lira değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.

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