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    HaberlerEkonomiTÜBİTAK koruma alacak
    23.09.2019 - 09:16 | | AA

    TÜBİTAK koruma alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alımı yapılacak.

    TÜBİTAK koruma alacak

     

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara'da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 27 Eylül olarak belirlendi.

    Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

     

    "Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.
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